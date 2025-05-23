Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 23 мая 2025Экономика

Владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом собрались засудить

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России собрались засудить владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом. Соответствующие иски в суд уже подготовил Росприроднадзор, сообщила глава ведомства Светлана Радионова, пишет РИА Новости.

В начале апреля Росприроднадзор обязал собственников танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» выплатить ущерб на общую сумму 85 миллиардов рублей.

Компаниям дали месяц на добровольное возмещение вреда. Если этого не произойдет, исковые заявления отправят в суд, рассказала Радионова. У владельцев танкеров есть время до конца текущей недели, уточнила она.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Судна перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Официальными причинами происшествия в Минтрансе назвали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватку квалифицированных кадров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Cтало известно о решении IIHF по допуску сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026

    Невролог назвал неочевидные признаки деменции

    Филиппа Киркорова экстренно госпитализировали. Что с ним случилось?

    Экскременты пингвинов стали неожиданным щитом Земли

    Владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом собрались засудить

    Банк Ротшильдов осудили за отмывание денег

    Появились кадры первого этапа самого масштабного обмена пленными за всю спецоперацию

    В Госдуме нашли способ избавить россиян от назойливых банков и компаний

    Раскрыт вклад России в спасение планеты

    Звезде «Гарри Поттера» провели срочную операцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости