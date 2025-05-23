Владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом собрались засудить

Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом

В России собрались засудить владельцев затонувших в Черном море танкеров с мазутом. Соответствующие иски в суд уже подготовил Росприроднадзор, сообщила глава ведомства Светлана Радионова, пишет РИА Новости.

В начале апреля Росприроднадзор обязал собственников танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» выплатить ущерб на общую сумму 85 миллиардов рублей.

Компаниям дали месяц на добровольное возмещение вреда. Если этого не произойдет, исковые заявления отправят в суд, рассказала Радионова. У владельцев танкеров есть время до конца текущей недели, уточнила она.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года. Судна перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. Следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

Официальными причинами происшествия в Минтрансе назвали невыполнение сезонных ограничений по плаванию и нехватку квалифицированных кадров.