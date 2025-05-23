Встречу вернувшегося из Афганистана военного с матерью спустя 40 лет сняли на видео

Появились кадры встречи с матерью вернувшегося из Афганистана Красноперова

В сети появились кадры встречи «советского солдата» Сергея Красноперова, который 40 лет прожил в Афганистане, с матерью в России. Их публикует RT.

На кадрах показана встреча мужчины с пожилой матерью у автомобиля. Она прошла в Курганской области, откуда родом сам Красноперов.

О том, что Красноперов вернулся в Россию, стало известно 22 мая. Красноперова призвали в армию в 1983 году, он служил в Афганистане. Мужчина самовольно оставил расположение подразделения, присоединился к воевавшим против СССР повстанцам, принял ислам и взял имя Нурмомад.

В России мужчине призвали дать пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» за совершенные преступления. Юристы считают, что Красноперова можно привлечь по целому ряду статей уголовного кодекса России, часть из которых оставляет возможность осудить бывшего военнослужащего без учета истекшего срока давности преступления, для этого «нужно только захотеть». Военкор Александр Коц, в свою очередь, также указал на противоречия в истории Красноперова.