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15:21, 22 мая 2025Россия

Вернувшемуся из Афганистана спустя 40 лет «советскому солдату» призвали дать пожизненное

Вернувшемуся из Афганистана Красноперову пригрозили сроком в «Черном дельфине»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT

Вернувшемуся из Афганистана спустя 40 лет «советскому солдату» Сергею Красноперову пригрозили пожизненным заключением в колонии «Черный дельфин» за совершенные им преступления. Осудить мужчину и дать ему срок призвали юристы проекта Zlawyers, заявление опубликовано в Telegram.

Как сообщалось ранее, самовольно оставивший расположение подразделения в Афганистане Красноперов присоединился к воевавшим против СССР повстанцам, принял ислам и взял имя Нурмомад. В стране он завел семью и спустя 40 лет вернулся в Россию. Бывшего советского солдата назвали предателем.

Этот человек должен закончить свои дни в «Черном дельфине»

мнение юристов проекта Zlawyers

По заявлению юристов, Красноперова можно привлечь по целому ряду статей уголовного кодекса России, часть из которых оставляет возможность осудить бывшего военнослужащего без учета истекшего срока давности преступления, для этого «нужно только захотеть».

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«Есть два варианта. Избрать для него статью, для которой не существует сроков исковой давности. Например, это статья 205.1 УК РФ "содействие террористической деятельности". (...) Иной вариант: обвинить Красноперова в дезертирстве, но указать, что сроки исковой давности не исчислялись, так как Красноперов явно уклонялся от следствия и суда, проживая на территории Афганистана», — рассудили юристы.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что в истории вернувшегося в Россию Красноперова есть противоречия — он мог воевать против родины.

ЖЗЛ
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