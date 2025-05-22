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15:13, 22 мая 2025Россия

В России пишут о возвращении советского солдата после 40 лет жизни в Афганистане. Почему его называют предателем?

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: RT

Советский военнослужащий Сергей Красноперов, который 40 лет прожил в Афганистане, в четверг, 22 мая, вернулся в Россию. Его историю рассказывает RT.

Как сообщает источник, в 1985 году он был взят в плен во время военного конфликта в регионе. При этом, перед тем как попасть к моджахедам, солдат самовольно оставил часть, поссорившись с сослуживцами. По его словам, они выманивали у него запасы, чтобы обменивать на рынке на спиртное, угрожали и били.

После побега из части Красноперов, по его словам, столкнулся с моджахедами. Они хотели расправиться с ним, однако в результате пощадили. Отпустить на волю его впоследствии не могли, так как он уже слишком много знал о них

Известно, что на данный момент мужчине 60 лет. В Афганистане он смог найти себе супругу и построить с ней семью — она родила ему шестерых детей. Находясь вдалеке от родины, он принял ислам и сменил имя на Нурмомад. В Россию спустя 40 лет решил вернуться, потому что долгие годы не видел родных, а теперь хочет это исправить.

Красноперов удивился виду современных россиянок

Приехав в Россию, фактически первое, на что обратил внимание мужчина, — это изменение трендов во внешнем виде местных жителей. Так, Красноперов указал, что со времен СССР люди стали выглядеть и одеваться по-другому. Кроме того, его удивила мода на большие губы у россиянок.

«Девушки сейчас губы наращивают. Что это? (…) Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?» — задался он вопросом.

Кадр: Telegram-ĸанал «RT на русском»

В России мужчину назвали предателем и предложили отправить в самую страшную тюрьму, где сидят людоеды и террористы

Такую характеристику Красноперову дал российский журналист и депутат Московской государственной думы (МГД) Андрей Медведев. Он обратил внимание на лицемерное поведение экс-военнослужащего, которого возмутил внешний вид российских женщин, но который при этом не критикует Афганистан за нарушение прав человека и распространенную в стране педофилию.

«Человек приезжает и с ходу начинает рассуждать, как тут что-то не так (...) То есть афганские традиции ему все эти годы были ок?» — высказался журналист, приведя в пример детскую проституцию в Афганистане, браки с несовершеннолетними девочками и использование мальчиков-подростков в качестве секс-рабов.

Военкор Александр Коц, в свою очередь, отметил, что в истории «советского солдата» есть некоторые противоречия, предположив также, что он мог воевать против родины. Он пояснил, что сам Красноперов рассказывал американским журналистам, что принимал участие в боевых действиях против СССР.

«Цитата: (...) "Танки и вертолеты [советские] нам очень досаждали. Я чинил пулеметы, ремонтировал орудия. Мы метко стреляли по вертолетам, напугали летчиков, и со временем они перестали прилетать". И история сразу играет другими красками», — напомнил военкор слова Красноперова из интервью журналисту Джерому Старки.

Фото: Андрей Соломонов / РИА Новости

При этом российским журналистам ныне носящий имя Нурмомад рассказывал иную версию произошедшего с ним, выставляя себя жертвой. Таким образом Коц призвал россиян не героизировать вернувшегося спустя 40 лет в РФ мужчину.

Авторы Telegram-канала «Zlawyers. Русские юристы» и вовсе призывали отправить мужчину в исправительную колонию особого режима «Черный дельфин».

«Сергей Красноперов — дрянь и предатель. (…) Этот человек должен закончить свои дни в "Черном дельфине"», — говорится в сообщении. В отношении него предложили избрать статью, для которой не существует сроков исковой давности. Например, 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Другой вариант с юридической точки зрения — обвинить Красноперова в дезертирстве, «но указать, что сроки исковой давности не исчислялись, так как он явно уклонялся от следствия и суда, проживая на территории Афганистана».

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Оставивший свою часть бывший солдат захотел получить российское гражданство

Красноперов уточнил, что моджахеды решили женить его на местной девушке и, когда он был освобожден из плена, у него уже был один ребенок, а жена была беременна вторым. Этот факт и страх осуждения и возможной расправы не позволили ему вернуться, из-за чего мужчина остался в Афганистане.

Теперь Красноперов хочет получить российское гражданство и перевезти сюда семью с повзрослевшими детьми. Сейчас он не имеет документа, удостоверяющего личность, и гражданства: его прошлый паспорт аннулировала новая афганская власть. Также Красноперов не является гражданином РФ или Советского Союза.

В случае получения российского гражданства он бы мог отправиться на спецоперацию, подчеркнул Красноперов.

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