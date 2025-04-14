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14:39, 14 апреля 2025Россия

Два российских бойца сбежали из зоны СВО. Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой

Под Красноярском нашли двух военных, сбежавших из зоны спецоперации
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Два российских бойца сбежали из зоны специальной военной операции (СВО). Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой — в Красноярском крае.

По сведениям регионального управления ФСИН России, военнослужащие самовольно оставили воинскую часть, с тех пор о месте их нахождения ничего не было известно. К их поискам были привлечены более 200 человек.

Причины побега и другие подробности произошедшего не раскрываются.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Двух российских военных осудили на 8 лет за групповое дезертирство

Ранее двое мужчин решили уклониться от военной службы в период мобилизации и, предварительно договорившись, покинули боевые позиции воинской части в Запорожской области 22 июля 2023 года.

Их удалось задержать только спустя восемь месяцев — 14 марта 2024 года.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд расценил их действия как часть 3 статьи 338 («Дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в период мобилизации, военного положения и ведения боевых действий») УК РФ и назначил каждому из них наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

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В Челябинске дезертир скрывался два года

В июле 2022 года военный самовольно покинул часть и уехал в Челябинскую область. Даже после объявления частичной мобилизации и введения уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы он не вернулся на службу. Мужчина неофициально подрабатывал и скрывался от командования и правоохранительных органов.

Осенью 2024 года полицейские нашли его и задержали. В результате Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы контрактника за дезертирство с места службы, дислоцированном в Донецкой народной республике (ДНР). Его отправили в колонию строгого режима.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Воронежской области солдат дезертировал через четыре дня после подписания контракта

В Воронежской области солдат сбежал с полигона «Погоново» во время учебных стрельб. 27-летний житель Нижнего Новгорода пропал вместе с автоматом и патронами.

Его поиски вели сотрудники военной полиции, также ориентировки были разосланы во все отделы внутренних дел Нижегородской и Луганской областей, откуда родом контрактник.

Вскоре полицейские вышли на его след. Во время задержания дезертир не стал оказывать сопротивление и сдался.

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