Дезертировавший из ДНР контрактник скрывался два года и получил 6,5 года колонии

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы контрактника за дезертирство с места службы, дислоцированном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Осужденного отправят в колонию строгого режима.
Суд установил, что военный в июле 2022 года самовольно покинул часть и уехал в Челябинскую область. Даже после объявления частичной мобилизации и введения уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы контрактник не вернулся на место службы. Он неофициально подрабатывал и скрывался от командования и правоохранительных органов. Осенью 2024 года полицейские все же нашли его и задержали.
Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной суд приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии строгого режима за дезертирство.