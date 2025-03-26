Дезертировавший из ДНР контрактник скрывался два года и получил 6,5 года колонии

В Челябинске суд приговорил к 6,5 года контрактника за дезертирство из ДНР

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы контрактника за дезертирство с места службы, дислоцированном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденного отправят в колонию строгого режима.

Суд установил, что военный в июле 2022 года самовольно покинул часть и уехал в Челябинскую область. Даже после объявления частичной мобилизации и введения уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы контрактник не вернулся на место службы. Он неофициально подрабатывал и скрывался от командования и правоохранительных органов. Осенью 2024 года полицейские все же нашли его и задержали.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной суд приговорил военнослужащего к 5,5 года колонии строгого режима за дезертирство.