Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область

При ударе ВСУ по дому в Ельце пострадали девять мирных жителей

Выросло число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Липецкую область — при ударе дрона по жилому дому в Ельце ранения получили девять мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Все получившие ранения получают медицинскую помощь. Характер травм не раскрывается.

Известно, что при падении обломков сбитого беспилотника возник пожар.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Помимо Липецкой области под удар попали Московский регион, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Калужская области, а также Крым.