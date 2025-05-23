Юная последовательница Битцевского маньяка встретила смехом решение суда о мере пресечения

Обвиняемая в убийстве школьница из Бердянска рассмеялась на решение о ее аресте

Несовершеннолетняя жительница Бердянска, обвиненная в расправе над семилетним ребенком, рассмеялась в суде во время избрания ей меры пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Свою реакцию на решение суда подросток не скрывала.

Ранее сообщалось, что суд взял ее под стражу. Подростку вменяется пункт «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица») УК РФ.

По версии следствия, вечером 16 мая она встретила знакомую семилетнюю девочку на улице и предложила ей прогуляться в сторону лесополосы завода «Азовкабель». Во время прогулки подросток нанесла ребенку удары молотком по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На допросе задержанная дала признательные показания. Также сообщалось, что возле тела она оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину.