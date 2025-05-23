Защита оспорит приговор подорвавшему железную дорогу и атаковавшему аэродром россиянину

Защита обжалует приговор Сидики за атаку дронов на аэродром и сход поездов

Защита обжалует приговор гражданину России и Италии Руслану Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) за организацию атаки дронов на военный аэродром Дягилево и сход поездов в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Второй Западный окружной военный суд признал Сидики виновным и назначил ему 29 лет лишения свободы. Первые девять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для мужчины 30 лет заключения.

Также с Сидики взыскали более 60 миллионов рублей в счет возмещения ущерба.

Его задержали в 2023 году. На суде он частично признал вину, не согласившись с квалификацией по двум взрывам и отрицая покушение на теракт. Также он заявил, что не проходил обучение террористической деятельности, а обладал навыками взрывотехники задолго до задержания.