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09:47, 23 мая 2025Спорт

Журова отреагировала на потерю Россией победы в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Журова о потере Россией победы в медальном зачете ОИ-2014: На Западе раскрутят
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что Россия окончательно потеряла победу в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Ее слова приводит «Чемпионат».

«На Западе это будут раскручивать и лишний раз пытаться поднять тематику допинга, которая уже давно не стоит на повестке дня», — заявила Журова. Она подчеркнула, что России хотят напомнить о допинговых проблемах.

Россия лишилась победы в медальном зачете Олимпиады 22 мая. Причиной стало то, что последняя судебная инстанция — Федеральный суд Швейцарии — отклонила апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на аннулирование результатов.

В связи с этим сборная России в составе Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишилась золота в мужской эстафете. Таким образом, на данный момент в медальном зачете отечественной команды на Играх-2014 10 золотых медалей, а значит россияне уступили лидерство Норвегии, у которой 11 золотых наград.

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