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13:56, 22 мая 2025Спорт

Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Устюгов

Евгений Устюгов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной стало то, что последняя судебная инстанция — Федеральный суд Швейцарии — отклонила апелляцию биатлониста Евгения Устюгова на аннулирование результатов.

В связи с этим сборная России в составе Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишилась золота в мужской эстафете. Таким образом, на данный момент в медальном зачете отечественной команды на Играх-2014 10 золотых медалей, а значит россияне уступили лидерство Норвегии, у которой 11 золотых наград.

Ранее Евгений Устюгов проиграл дело в апелляционном комитете Спортивного арбитражного суда. Суд не согласился с доводами, согласно которым наличие запрещенных веществ в организме спортсмена обусловлено редкими мутациями.

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