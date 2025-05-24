Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 3-й матч
Даллас Старз
Сегодня
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Semi Finals. 2-й тур
Швеция
2:6
Завершен
США
ЧМ-2025|1/2 финала
Андрей Рублёв
0:2
Завершен
Флавио Коболли
Гамбург (м)
Зенит
3:0
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|30-й тур
Краснодар
3:0
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|30-й тур
ЦСКА
2:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|30-й тур
Спартак М
5:0
Завершен
Химки
Мир Российская Премьер-лига|30-й тур
20:35, 24 мая 2025Спорт

Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в чемпионате России

Нурмагомедов о победе «Краснодара» в РПЛ: Еще больше рад за Галицкого
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на историческую победу «Краснодара» в чемпионате России по футболу.

Спортсмен выложил две фотографии. На первом кадре спортсмен находится на стадионе «горожан». «Мои поздравления, историческая победа», — подписал это фото спортсмен.

На второй фотографии Нурмагомедов стоит вместе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. «Еще больше рад за этого человека», — написал боец.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России ранее 24 мая. «Горожане» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили московское «Динамо» и обошли петербургский «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Зенит» остался без золота в год столетия клуба

    Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в чемпионате России

    Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными с Россией

    Стало известно о воссоздании боевых условий для ВСУ на британских базах

    Додик снова приедет в Москву

    Мошенники обманули профессора МГУ на 52 миллиона рублей по телефону

    Семак высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

    Трамп рассказал об изучении опыта украинского конфликта

    Российский военный рассказал о брошенном ВСУ в Отрадном натовском оружии

    Двое жителей Курской области пострадали из-за атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости