Нурмагомедов отреагировал на историческую победу «Краснодара» в чемпионате России

Нурмагомедов о победе «Краснодара» в РПЛ: Еще больше рад за Галицкого

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) отреагировал на историческую победу «Краснодара» в чемпионате России по футболу.

Спортсмен выложил две фотографии. На первом кадре спортсмен находится на стадионе «горожан». «Мои поздравления, историческая победа», — подписал это фото спортсмен.

На второй фотографии Нурмагомедов стоит вместе с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким. «Еще больше рад за этого человека», — написал боец.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России ранее 24 мая. «Горожане» в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили московское «Динамо» и обошли петербургский «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.