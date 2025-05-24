Овечкин получил престижную награду НХЛ

Овечкин стал первым россиянином, получившим приз Марка Мессье в НХЛ

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин по итогам сезона получил приз Марка Мессье за лидерские качества. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Овечкин стал первым россиянином, удостоенным престижной награды. Она вручается спортсмену, показавшему выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами, а также играющему ведущую роль в развитии хоккея.

Ранее 24 мая появилась информация, что Овечкин с семьей летит в Россию. Журналисты сделали такой вывод по видео из аэропорта, которое опубликовала жена спортсмена.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярки он отличился еще дважды, доведя общее количество голов до 897. В плей-офф «Вашингтон» дошел до второго раунда, где в пяти матчах уступил «Каролине».