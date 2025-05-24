Овечкина заподозрили в намерении поехать в Россию

Mash: Овечкин с женой, вероятно, летят в Россию

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с женой, вероятно, летят в Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Журналисты обратили внимание на видео в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) cупруги хоккеиста, в котором та показала несколько аэропортных тележек с символикой хоккейной команды. Также она поиронизировала, что они, «как всегда, летят налегке».

Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Прежде рекордсменом являлся канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

