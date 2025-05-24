Хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина пригласили в Госдуму

Зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов пригласил нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Госдуму, чтобы обсудить продвижение детско-юношеского хоккея в России. Об этом в субботу, 24 мая, сообщает РИА Новости.

«Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы — как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны», — заявил Хамитов. Он добавил, что хотел бы выразить Овечкину официальную благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания.

Ранее стало известно, что Овечкин тайно вернется в Россию. Спортсмен прилетит в Москву 24 мая. Он сделает это втайне, чтобы избежать шума и лишнего внимания фанатов.

В тот же день сообщалось, что 39-летний Овечкин получил престижную награду НХЛ — он удостоился приза Марка Мессье за лидерские качества. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в карьере. До конца регулярки он отличился еще дважды, доведя общее количество голов до 897.