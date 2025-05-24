Mash на спорте: Хоккеист Александр Овечкин тайно вернется в Москву 24 мая

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин тайно вернется в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Отмечается, что спортсмен прилетит в Москву 24 мая. Овечкин сделает это втайне, чтобы избежать шума и лишнего внимания фанатов.

Информация о возможном возвращении Овечкина в Россию появилась ранее 24 мая. Журналисты написали, что хоккеист с семьей направляется на родину, после того как жена спортсмена опубликовала в соцсетях видео из аэропорта.

В тот же день сообщалось, что Овечкин получил престижную награду НХЛ. Капитан «Вашингтона» удостоился приза Марка Мессье за лидерские качества, став первым россиянином, кому это удалось.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он установил его 6 апреля, забросив 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярки он отличился еще дважды, доведя общее количество голов до 897.