Решение Маска «вернуться к Марсу» объяснили

WP: Маск «вернулся к Марсу» и отошел от политики, разочаровавшись в результатах

Решение богатейшего бизнесмена планеты Илона Маска отказаться от политической карьеры связано прежде всего с разочарованием в возможности достичь на посту в администрации Дональда Трампа ощутимых результатов и опасениями по поводу безопасности. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post (WP).

По данным журналистов, политика занимала центральное место в жизни миллиардера большую часть предыдущего года, но в последнее время его энтузиазм угас. В частности, он не ожидал, что его деятельность во главе Департамента эффективности госуправления (DOGE) США вызовет столь яростный протест, повлиявший и на результаты возглавляемой Маском компании Tesla, причем не только в США, но и Европе, где продажи на фоне его политической активности упали более чем на треть.

Все это стало причиной решения «просто вернуться к полетам на Марс», указывает издание.

В начале недели Маск, чье состояние составляет сейчас 374 миллиарда долларов, заявил на полях Катарского экономического форума, что планирует в будущем тратить гораздо меньше времени на политику, отметив, что сделал уже достаточно.

До этого СМИ обратили внимание, что президент США Дональд Трамп, регулярно упоминавший бизнесмена каждые несколько дней, ничего не писал о нем в соцсетях уже больше месяца, а самого Маска, который перестал быть «основным участником брифингов Белого дома» в Республиканской партии стали считать «политически токсичным».