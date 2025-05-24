Матвей Сафонов помог ПСЖ выиграть Кубок Франции

Парижский ПСЖ обыграл «Реймс» в финале Кубка Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан. В составе победителей дублем отметился Брэдли Баркола. Еще один мяч забил Ашраф Хакими.

Одержать победу ПСЖ помог российский голкипер Матвей Сафонов. Он провел на поле все 90 минут и оставил свои ворота сухими.

Это третий трофей Сафонова в составе ПСЖ. Ранее голкипер стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. 31 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов сыграет с миланским «Интером».