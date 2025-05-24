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23:59, 24 мая 2025Спорт

Сафонов помог ПСЖ выиграть Кубок Франции

Матвей Сафонов помог ПСЖ выиграть Кубок Франции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Парижский ПСЖ обыграл «Реймс» в финале Кубка Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан. В составе победителей дублем отметился Брэдли Баркола. Еще один мяч забил Ашраф Хакими.

Одержать победу ПСЖ помог российский голкипер Матвей Сафонов. Он провел на поле все 90 минут и оставил свои ворота сухими.

Это третий трофей Сафонова в составе ПСЖ. Ранее голкипер стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. 31 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов сыграет с миланским «Интером».

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