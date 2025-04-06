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12:08, 6 апреля 2025Спорт

Сафонов оценил победу ПСЖ в чемпионате Франции

Вратарь Сафонов о победе ПСЖ в чемпионате Франции: Не переполняют эмоции
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов со своей девушкой

Матвей Сафонов со своей девушкой. Фото: Xavier Laine / Getty Images

Российский вратарь Матвей Сафонов в своем Telegram-канале оценил победу ПСЖ в чемпионате Франции.

Сафонов назвал этот день большим и классным для своей карьеры, но признался, что его не переполняют эмоции. «Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать», — заявил футболист, поблагодарив всех за поддержку.

5 апреля ПСЖ обыграл «Анже» со счетом 1:0 в матче 28-го тура Лиги 1. Благодаря победе клуб из Парижа досрочно стал чемпионом Франции.

Ранее в текущем сезоне Сафонов в составе ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции. 26-летний россиянин играет за клуб с июня 2024 года.

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