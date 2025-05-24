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21:54, 24 мая 2025Спорт

Стали известны финалисты чемпионата мира по хоккею

Сборные Швейцарии и США стали финалистами чемпионата мира по хоккею
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Magnus Lejhall / TT News Agency / Reuters

Сборная Швейцарии обыграла Данию в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщат корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 24 мая, и завершилась со счетом 7:0 в пользу швейцарцев. В составе победителей дубль оформил Нино Нидеррайтер, еще по шайбе забросили Кен Егер, Денис Малыгин, Сандро Шмид, Дамьен Риа и Тайлер Мой.

Швейцария стала вторым финалистом чемпионата мира, первыми право сыграть в решающем матче завоевали американцы, победившие шведов. Финал состоится в воскресенье, 25 мая.

Ранее с турнира вылетела сборная Канады. Североамериканцы в 1/4 финала со счетом 1:2 уступили Дании.

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