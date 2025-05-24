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14:33, 24 мая 2025Мир

Суд Франции запретил основателю Telegram поехать в Осло на форум Навальной

Суд Франции отклонил запрос Дурова на выезд в Осло на форум НКО Навальной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom  

Французский суд отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова, находящегося под следствием, выехать из страны в столицу Норвегии Осло для участия в форуме международной правозащитной организации Human Rights Foundation (организация признана нежелательной в РФ), председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Предприниматель планировал выступить на Freedom Forum с речью о свободе слова, массовой слежке и цифровых правах. Из-за отказа суда в поездке он примет участие в мероприятии по видеосвязи 27 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал Дурова для управления выборами в Румынии.

Ранее основатель мессенджера обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в этой стране.

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