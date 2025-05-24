Суд Франции запретил основателю Telegram поехать в Осло на форум Навальной

Суд Франции отклонил запрос Дурова на выезд в Осло на форум НКО Навальной

Французский суд отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова, находящегося под следствием, выехать из страны в столицу Норвегии Осло для участия в форуме международной правозащитной организации Human Rights Foundation (организация признана нежелательной в РФ), председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Предприниматель планировал выступить на Freedom Forum с речью о свободе слова, массовой слежке и цифровых правах. Из-за отказа суда в поездке он примет участие в мероприятии по видеосвязи 27 мая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал Дурова для управления выборами в Румынии.

Ранее основатель мессенджера обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в этой стране.