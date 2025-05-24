У нарушившего миграционное законодательство комика нашли роскошный коттедж под Москвой

У стендап-комика Нурлана Сабурова, нарушившего миграционное законодательство России, нашли роскошный коттедж и земельный участок в Подмосковье стоимостью около 115 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.
Как утверждает издание, в феврале 2022 года 33-летний артист приобрел земельный участок площадью 1285 квадратных метров в жилищном комплексе «Новорижский». Стоимость — примерно 12,2 миллиона рублей. На территории расположился коттедж. Там Сабуров проживает с женой и тремя детьми.
Помимо этого у стендапера есть два элитных автомобиля: Cadillac Escalade 2021 года и Mercedes-Benz G-класса 2018 года.
Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево 19 мая. Сотрудники полиции объявили, что комик нарушил миграционное законодательство: превысил допустимый срок пребывания 90 дней (находился в стране 114 дней).
Артист отделался штрафом, ему дали две недели на то, чтобы покинуть Россию и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.
Ранее Сабуров рассказал об удивившем его российском городе.