Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:55, 24 мая 2025Экономика

У нарушившего миграционное законодательство комика нашли роскошный коттедж под Москвой

Shot: У комика Сабурова нашли коттедж в Подмосковье стоимостью 115 млн рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Нурлан Сабуров

Нурлан Сабуров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У стендап-комика Нурлана Сабурова, нарушившего миграционное законодательство России, нашли роскошный коттедж и земельный участок в Подмосковье стоимостью около 115 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как утверждает издание, в феврале 2022 года 33-летний артист приобрел земельный участок площадью 1285 квадратных метров в жилищном комплексе «Новорижский». Стоимость — примерно 12,2 миллиона рублей. На территории расположился коттедж. Там Сабуров проживает с женой и тремя детьми.

Помимо этого у стендапера есть два элитных автомобиля: Cadillac Escalade 2021 года и Mercedes-Benz G-класса 2018 года.

Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево 19 мая. Сотрудники полиции объявили, что комик нарушил миграционное законодательство: превысил допустимый срок пребывания 90 дней (находился в стране 114 дней).

Артист отделался штрафом, ему дали две недели на то, чтобы покинуть Россию и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.

Ранее Сабуров рассказал об удивившем его российском городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры прилетов 20 БПЛА по заводу «Антонов» в Киеве

    Минобороны рассказало о групповом ударе по предприятию ВПК Украины

    Российские военные взяли под контроль Локню

    Евросоюз захотел ввести санкции против РФПИ

    Бывший министр спорта России усомнился в существовании Родченкова

    Российские военные сбили над Тверской областью пять беспилотников ВСУ

    В двух российских регионах выпал снег и попал на видео

    Захарова раскрыла истинную цель Макрона по аресту Дурова

    У нарушившего миграционное законодательство комика нашли роскошный коттедж под Москвой

    В России призвали проверить слова замруководителя офиса Зеленского о войне с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости