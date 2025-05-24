Уволенного со словами «так продолжаться не может» российского вице-губернатора арестовали

Суд арестовал бывшего вице-губернатора Кубани Нестеренко за злоупотребления

Октябрьский суд Краснодара избрал меру пресечения бывшему вице-губернатору региона Александру Нестеренко, обвиняемому в злоупотреблениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение принято по ходатайству следствия. Нестеренко арестован на два месяца.

Из материалов уголовного дела следует, что чиновник на посту руководителя «Главного управления строительства Краснодарского края» использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы, что выразилось в нарушении интересов государства и повлекло тяжкие последствия. Следствие оценило ущерб в 130 миллионов рублей.

Нестеренко предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление служебными полномочиями»). Он выразил согласие с инкриминируемым ему деянием.

О задержании экс-замглавы Кубани стало известно 22 мая. В его доме и рабочем кабинете прошли обыски.

Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил Нестеренко со словами «так продолжаться не может». Глава региона раскритиковал его за перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда строящихся объектов социального назначения, в том числе школ и детских садов.