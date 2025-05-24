Вучич назвал глупостью петицию о проведении досрочных выборов в Сербии

Президент Сербии посчитал «бессмысленной глупостью» петицию от сотрудников вузов

Петиция о проведении в Сербии досрочных выборов является «бессмысленной глупостью», заявил президент страны Александр Вучич. Его слова приводит РИА Новости.

В пятницу, 23 мая, в администрацию президента Сербии поступила петиция от преподавателей сербских вузов, в которой они потребовали утвердить дату досрочных парламентских выборов. К требованиям присоединились 1,5 тысячи человек, среди которых доценты, преподаватели и профессора вузов.

Однако в петиции нет личных документов лиц, ее подавших, а также их подписей, обращает внимание агентство со ссылкой на сербские СМИ.

Вучич отметил, что ему поступает много разных петиций, а из полученных накануне его больше заинтересовало обращение детей о дорогах на горном массиве Голия. Эта петиция оказалась куда любопытнее «бессмысленных глупостей неуполномоченных лиц», подчеркнул сербский лидер. Выборы, по его словам, пройдут в стране тогда, когда в этом появится необходимость, а лишние волнения народу ни к чему.

Ранее Вучич констатировал конец коллективного Запада. Его отсутствие дает Сербии возможность для дополнительного прогресса на пути к вступлению в ЕС, указал он.

