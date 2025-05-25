«Черноморец» прокомментировал отказ в выдаче лицензии РПЛ

«Черноморец» обратился к болельщикам после отказа в выдаче лицензии РПЛ

Футбольный клуб «Черноморец» официально прокомментировал отказ в выдаче лицензии, необходимой для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне 2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Лента.ру».

Комиссия РФС приняла решение 23 мая, несмотря на то, что команда заняла третье место в Первой лиге. Кроме того, клуб впервые за 20 лет добился права на стыковые матчи.

«Черноморец» выразил разочарование, уточнив, что спортивные достижения не всегда гарантируют успех вне поля. Подчеркивается, что прогресс стал возможен благодаря слаженной работе игроков, тренеров, руководства и персонала.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что три клуба не прошли лицензирование. Отмечалось, что командам дали время на устранение проблем до 23 мая. Карпов заявил, что позитивный прогноз на лицензирование сохраняют только «Крылья Советов».