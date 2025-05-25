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15:22, 25 мая 2025Спорт

Глава IIHF заявил о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026

Глава IIHF Тардиф: МОК уведомил ОКР о недопуске сборной России по хоккею на ОИ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф заявил о недопуске сборной России к Олимпийским играм-2026. Его слова приводит SVT Sport.

«Мы ясно дали понять, что именно Международный олимпийский комитет (МОК) должен уведомить Олимпийский комитет России (ОКР), и они это сделали. И мы хотим, чтобы МОК официально сообщил о недопуске сборной России», — сказал Тардиф.

24 мая стало известно, что МОК запросил у IIHF состав групп для Олимпиады без сборной России. Ее место займет Франция.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

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