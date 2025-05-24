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10:33, 24 мая 2025Спорт

МОК запросил у IIHF состав групп для Олимпиады без сборной России

МОК запросил у IIHF расписание и состав групп для Олимпиады без сборной России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom  

Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у Международной федерации хоккея (IIHF) расписание и состав групп для Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо без участия сборной России. Об этом в субботу, 24 мая, сообщает РИА Новости.

Президент IIHF Люк Тардиф отметил, что окончательное решение по допуску российской команды принимает МОК. «МОК запросил расписание и состав групп без участия России», — заявил функционер.

23 мая латвийский портал Sportacentrs сообщил о недопуске хоккейной сборной России на Олимпиаду. По данным источника, ее место отдадут Франции. Однако позже в IIHF опровергли информацию. «Решение еще не было принято», — сообщили в организации.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью «РБ-Спорт» предположил, что решение по допуску сборной России может оказаться положительным. «Решение зависит от той международной ситуации и обстановки, которая будет на момент принятия решения», — сказал Быков.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

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