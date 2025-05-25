На Украине описали обмен пленными с Россией фразой «это выглядит как издевательство»

Командир «Азова» Прокопенко: Обмен пленными с РФ выглядит как издевательство

Командир 12-й бригады националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) Денис Прокопенко с позывным Редис заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной выглядит как издевательство. Эту фразу Прокопенко публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По его словам, из российского плена не вернулся ни один «азовец». «Это выглядит, как издевательство. Над теми (...), кому давали гарантии и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен», — высказался Прокопенко.

Он также добавил, что Россия вернула украинской стороне «подонка», попросившего у охранявших его военных нож, чтобы расправляться над своими сослуживцами.

Ранее Минобороны подвело итоги обмена пленными в формате «1000 на 1000». Отмечалось, что Россия получила 880 военных и 120 гражданских лиц.

Россия и Украина договорились об обмене пленными в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая. Обмен проходил в три этапа с 23 по 25 мая. Последний этап прошел по формуле «303 на 303». Освобожденные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им окажут всю необходимую помощь.

