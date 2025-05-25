Стало известно о предложении Карпину возглавить «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Зенит»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин получил предложение возглавить петербургский «Зенит». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист приступит к работе, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза. Отмечается, что Карпин сможет чаще видеться с семьей, которая живет в Эстонии. Решение должно быть принято на следующей неделе.

Митрофанов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год. Он был заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию, а затем стал генеральным директором.

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны и не смогут принять участие в Суперкубке.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.