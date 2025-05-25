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17:30, 25 мая 2025Спорт

Стало известно о предложении Карпину возглавить «Зенит»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Зенит»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин получил предложение возглавить петербургский «Зенит». Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист приступит к работе, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза. Отмечается, что Карпин сможет чаще видеться с семьей, которая живет в Эстонии. Решение должно быть принято на следующей неделе.

Митрофанов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год. Он был заместителем генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию, а затем стал генеральным директором.

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка страны и не смогут принять участие в Суперкубке.

Карпин возглавляет сборную России с лета 2021-го. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.

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