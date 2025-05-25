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16:44, 25 мая 2025Спорт

В ФХР сделали заявление о допуске сборной России к Олимпиаде-2026

ФХР: У ОКР нет уведомления от МОК об участии сборной России в Олимпиаде
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Федерации хоккея России (ФХР) сделали заявление о допуске сборной России к Олимпийским играм — 2026. Оно приводится на сайте организации.

По информации источника, у Олимпийского комитета России (ОКР) нет уведомлений от Международного олимпийского комитета (МОК) об участии команды в Играх. «МОК не давал новых рекомендаций по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», — отмечено в заявлении.

Ранее глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф объявил о недопуске сборной России к Олимпиаде. По его словам, МОК уведомил об этом решении ОКР.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года.

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