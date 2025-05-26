Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

Машина протаранила толпу фанатов «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

Автомобиль, за рулем которого был неизвестный мужчина, протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля». Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где фанаты праздновали победу клуба в чемпионате Англии. Уточняется, что водитель намеренно направил автомобиль на людей, сейчас он задержан.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе вертолет скорой помощи. Репортер «Би-би-си» Уоррен Моран сообщил, что видел как минимум троих пострадавших, которых увозили врачи. The Telegraph со ссылкой на очевидца говорит о 17 пострадавших.

В апреле в Пермском крае автобус, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба» из Чайковского, попал в ДТП. В результате пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний.