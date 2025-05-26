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21:40, 26 мая 2025Спорт

Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

Машина протаранила толпу фанатов «Ливерпуля» во время празднования чемпионства
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Автомобиль, за рулем которого был неизвестный мужчина, протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля». Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в центре Ливерпуля, где фанаты праздновали победу клуба в чемпионате Англии. Уточняется, что водитель намеренно направил автомобиль на людей, сейчас он задержан.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе вертолет скорой помощи. Репортер «Би-би-си» Уоррен Моран сообщил, что видел как минимум троих пострадавших, которых увозили врачи. The Telegraph со ссылкой на очевидца говорит о 17 пострадавших.

В апреле в Пермском крае автобус, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба» из Чайковского, попал в ДТП. В результате пострадали водитель и четыре пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний.

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