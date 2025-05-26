В России подтвердили выделение денег на проблемный проект самолета «Байкал»

Глава Минфина Силуанов рассказал о продолжении финансирования самолета «Байкал»

Работа над легким многоцелевым самолетом «Байкал», который должен прийти на смену устаревшему советскому Ан-2 («кукурузник») и его немногочисленным аналогам, продолжается, а все необходимые средства выделяются. Об этом во время визита в Госдуму рассказал министр финансов Антон Силуанов, подчеркнувший, что никакая экономия на проект не распространяется, передает ТАСС.

По его словам, самолет должен быть введен в строй в плановые сроки. О каких именно сроках идет речь, глава финансового ведомства не уточнил.

Ранее в мае вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» де-факто зашел в тупик, его производство не ожидается, а думать следует над тем, как удержать от списания самолеты, производившиеся около полувека назад. В последние годы Трутнев активнее прочих чиновников задавал вопросы по этому самолету, так как ДФО должен был стать одним из крупнейших первых получателей бортов.

Слова Трутнева опровергли первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов. Они заверили, что работа над самолетом продолжается, и указали, что весной был выделен очередной грант на доработку конструкции. В сентябре прошлого года чиновники обещали, что поставки начнутся с 2026 года.

Однако в начале текущего года, как сообщили СМИ, после смены руководства на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА; отвечает за проект) стало известно, что новые испытания выявили «драматические ошибки» при разработке модели и на ее доведение до летного состояния понадобится в лучшем случае около пяти лет и не менее десяти миллиардов рублей. Трутнев после комментариев своих слов рассказал, что намерен собрать совет лучших авиаконструкторов отрасли, чтобы выяснить, можно ли что-то сделать с проектом.