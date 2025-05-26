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07:31, 27 мая 2025Спорт

Черногорский футболист рассказал об опасениях из-за перехода в российский клуб

Брнович: Опасался, что после переезда в Россию перестанут вызывать в сборную
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Черногорский полузащитник тульского «Арсенала» Милош Брнович рассказал об опасениях из-за перехода в российскую команду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок отметил, что боялся того, что его не будут вызывать в сборную. «Все, что происходит в футболе, так или иначе связано с определенным риском», — отметил Брнович.

Футболист добавил, что друзей и родственников удивило его решение переехать в Россию. «Потому что все они знают: я парень, который вырос у моря, где всегда солнце. Здесь, конечно, мне этого не хватает», — заявил хавбек.

Ранее защитник московского «Динамо» и сборной Уругвая Диего Лаксальт рассказал об отношении к иностранцам в России. По мнению игрока, люди в стране любезные и доброжелательные.

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