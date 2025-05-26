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22:47, 26 мая 2025Бывший СССР

Дроновод ВСУ обратился к российским военным с необычной просьбой

Дроновод ВСУ попросил российских военных не сбивать его беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Дроновод Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратился к российским операторам FPV с необычной просьбой. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Российские операторы FPV-дронов заметили на разведывательном БПЛА ВСУ «Лелека-100» обращение, в котором их просили не сбивать беспилотник: «Пожалуйста, не надо FPV, последний дрон, переведут в пехоту».

«Это не только признание заслуг нашего "воздушного ПВО", которое сбивает значительное количество тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа противника, но и подтверждает наш тезис, что украинских "беспилотчиков" массово переводят в пехотные подразделения за утрату дрона», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что во время штурма Отрадного в Донецкой народной республике дрон ВСУ врезался в каску российского бойца и отлетел от него, не взорвавшись.

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