Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

RT: Курского пенсионера Гусарова смертельно ранили крупнокалиберным оружием

Пенсионера Александра Григорьева (Гусарова) из Курской области, пропавшего в августе 2024 года после издевательств бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), смертельно ранили из крупнокалиберного оружия. Об этом рассказал его зять в беседе с RT.

По словам собеседника телеканала, причина смерти указана в документах Следственного комитета. «Сказали, что смерть наступила примерно в марте. На животе дырка с кулак», — рассказал он, подчеркнув, что 74-летнего мужчину получилось опознать в том числе по лицу.

Ранее в реестре лиц, утративших связь с родственниками, на официальном портале губернатора и правительства Курской области появились данные пенсионера с пометкой, что он был найден. Дочь Григорьева, в свою очередь, сообщила, что с ее отцом расправились бойцы ВСУ — мужчину без признаков жизни обнаружили в апреле при зачистке села Гоголевка в пригороде Суджи. Родственники опознали россиянина, после чего его кремировали.

О пропаже пенсионера стало известно в августе 2024 года. Тогда по сети распространилось видео, снятое украинскими военными, на котором солдаты ВСУ в касках с символикой СС издеваются над Григорьевым, имитируя немецкий акцент и называя его в том числе «русской свиньей». Кроме того, один из бойцов кричит россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

