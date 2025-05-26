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16:16, 26 мая 2025Ценности

Известный своими локонами актер «Очень странных дел» вышел в свет с короткой стрижкой

Канадский актер Финн Вулфхард появился со стрижкой «ежик» на премии в Токио
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jun Sato / WireImage / Getty Images

Известный своими локонами канадский актер Финн Вулфхард вышел в свет с новыми имиджем. Материал приводит журнал People.

Артист, исполнивший роль Майка Уилера в телесериале «Очень странные дела», посетил премию Crunchyroll Anime Awards в Токио, Япония. Он появился на мероприятии в черном брючном костюме и белой рубашке с галстуком.

В то же время 22-летний актер продемонстрировал короткую прическу. Так, он сделал стрижку «ежик», избавившись от кудрей.

Ранее в мае 64-летний американский актер Джордж Клуни вышел в свет с отросшими седыми волосами.

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