Открывшего стрельбу по людям на улице российского города заключили под стражу

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Россоши, он признал вину по делу

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Начало событий в новости Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Суд арестовал 38-летнего жителя Россоши Воронежской области, устроившего стрельбу по людям на улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине планируют предъявить обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Он заключен под стражу до 23 июля.

На допросе стрелок дал признательные показания.

Стрельба в Россоши произошла 23 мая. Мужчина, стоявший около входа в магазин на вокзале, достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Пострадали два человека.

25 мая задержали местного жителя Владимира Токарева. Ранее он был судим.