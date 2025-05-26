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12:09, 26 мая 2025Силовые структуры

Открывшего стрельбу по людям на улице российского города заключили под стражу

Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Россоши, он признал вину по делу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд арестовал 38-летнего жителя Россоши Воронежской области, устроившего стрельбу по людям на улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине планируют предъявить обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Он заключен под стражу до 23 июля.

На допросе стрелок дал признательные показания.

Стрельба в Россоши произошла 23 мая. Мужчина, стоявший около входа в магазин на вокзале, достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Пострадали два человека.

25 мая задержали местного жителя Владимира Токарева. Ранее он был судим.

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