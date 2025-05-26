Открывшего стрельбу по людям на улице российского города заключили под стражу

Суд арестовал 38-летнего жителя Россоши Воронежской области, устроившего стрельбу по людям на улице города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Мужчине планируют предъявить обвинение в покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия. Он заключен под стражу до 23 июля.
На допросе стрелок дал признательные показания.
Стрельба в Россоши произошла 23 мая. Мужчина, стоявший около входа в магазин на вокзале, достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Пострадали два человека.
25 мая задержали местного жителя Владимира Токарева. Ранее он был судим.