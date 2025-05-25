Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области признал вину

Мужчина, который подозревается в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области, признал вину. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

«За что задержан, понимаешь?» — задал подозреваемому вопрос следователь. Мужчина на это ответил утвердительно. Он также заявил, что будет давать чистосердечное признание, и добавил, что готов выдать оружие.

25 мая 38-летнего Владимира Токарева, который устроил стрельбу на вокзале, задержали. Его допросили следователи. Известно, что мужчина был ранее судим.

Стрельба в Россоши произошла 23 мая. Мужчина, стоявший около входа в магазин на вокзале, достал пистолет и открыл хаотичный огонь. Пострадали два человека.