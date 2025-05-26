Полицейские спасли водителя от желающих линчевать его фанатов

Shot: В Ливерпуле полицейские спасли водителя от желающих линчевать его фанатов

Фанаты «Ливерпуля», праздновавшие чемпионство своей команды в Премьер-лиге, пытались линчевать въехавшего в толпу водителя, однако его спасли полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Местные полицейские попытались оцепить место преступления. Но разъяренные футбольные фанаты выволокли водителя из-за руля и попытались запинать его. Подозреваемого спасли полицейские», — указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина въехал в толпу фанатов намеренно, некоторых людей пришлось доставать из-под колес автомобиля. На данный момент известно о 17 пострадавших.

Инцидент произошел 26 мая в центре Ливерпуля, где болельщики праздновали победу клуба в чемпионате Англии. На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе вертолет скорой помощи.