Роднина выступила с призывом к не допущенным к отбору на Олимпиаду фигуристам

Роднина призвала не допущенных к отбору на Олимпиаду-2026 фигуристов смириться

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина выступила с призывом к не допущенным к отбору на Олимпиаду-2026 российским фигуристам. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина посоветовала спортсменам смириться и принять решение Международного союза конькобежцев (ISU). «Вы можете переживать из-за недопуска, я никогда не смогу избавить вас от этого чувства. Но есть объективные вещи, на которые мы не можем повлиять», — заявила она и рекомендовала фигуристам готовиться к российским соревнованиям.

13 мая ISU не допустил к отбору на Игры российские спортивные пары и танцевальные дуэты. В заявке были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В список допущенных вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.