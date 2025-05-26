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12:46, 26 мая 2025Спорт

Роднина выступила с призывом к не допущенным к отбору на Олимпиаду фигуристам

Роднина призвала не допущенных к отбору на Олимпиаду-2026 фигуристов смириться
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина выступила с призывом к не допущенным к отбору на Олимпиаду-2026 российским фигуристам. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Роднина посоветовала спортсменам смириться и принять решение Международного союза конькобежцев (ISU). «Вы можете переживать из-за недопуска, я никогда не смогу избавить вас от этого чувства. Но есть объективные вещи, на которые мы не можем повлиять», — заявила она и рекомендовала фигуристам готовиться к российским соревнованиям.

13 мая ISU не допустил к отбору на Игры российские спортивные пары и танцевальные дуэты. В заявке были Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В список допущенных вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.

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