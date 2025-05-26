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12:20, 26 мая 2025Россия

Российского бойца протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео

Участника СВО протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Участника специальной военной операции (СВО) протащили за машиной на тросе за попытку сдаться в плен и сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич».

На выложенных кадрах бойца жестоко избивают, а после волокут за автомобилем. Все это время мужчина умоляет пощадить его.

Имя и фамилия военнослужащего не называются, на каком направлении боевых действий было снято видео, неизвестно. Было ли видео снято военнослужащими «Русича», не уточняется. «Предал боевых товарищей и попытался сдаться в плен хохлам. Воспитательный процесс», — подписали видео авторы канала.

Подразделение не раз попадало в громкие скандалы. Так, в 2024 году депутат Госдумы Михаил Шеремет пожаловался на ДШРГ «Русич» в полицию из-за поста о человеческом жертвоприношении, для которого бойцы просили предоставить им «подкопченного, крымского татарина или что-то подобное».

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