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00:08, 26 мая 2025Спорт

США выиграли чемпионат мира по хоккею

США победили Швейцарию в овертайме и выиграли чемпионат мира по хоккею
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная США одержала победу над национальной командой Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча прошла в Стокгольме и завершилась победой американцев со счетом 1:0 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Тейдж Томпсон.

Бронзовыми призерами турнира стали шведы. Они оказались сильнее датчан.

ЧМ-2025 проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.

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