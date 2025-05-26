США выиграли чемпионат мира по хоккею

США победили Швейцарию в овертайме и выиграли чемпионат мира по хоккею

Сборная США одержала победу над национальной командой Швейцарии и стала чемпионом мира по хоккею 2025 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финальная встреча прошла в Стокгольме и завершилась победой американцев со счетом 1:0 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Тейдж Томпсон.

Бронзовыми призерами турнира стали шведы. Они оказались сильнее датчан.

ЧМ-2025 проходил в Швеции. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.