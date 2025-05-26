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14:44, 26 мая 2025Бывший СССР

В ДНР заявили о приближении ВС России к Днепропетровской области

Кимаковский: ВС России продвигаются широким фронтом к Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвигаются широким фронтом к Днепропетровской области. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Мы медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки "Центр" вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска (украинское название — Покровск) до [Великой] Новоселки», — рассказал Кимаковский.

26 мая стало известно, что логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе ДНР и Днепропетровской областей перешли под огневой контроль российских войск. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск на трех направлениях. Он отметил обеспокоенность в армии Украины продвижением Вооруженных сил (ВС) России к границе Днепропетровской области.

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