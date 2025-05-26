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20:10, 26 мая 2025Спорт

Вагнер Лав назвал самого талантливого одноклубника в ЦСКА

Вагнер Лав назвал Юрия Жиркова самым талантливым одноклубником в ЦСКА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бразильский футболист Вагнер Лав назвал самого талантливого одноклубника по московскому ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

«Кто был самым большим талантом, с которым я играл в ЦСКА? Юрий Жирков», — отметил футболист. Вместе с россиянином бразилец играл за ЦСКА на протяжении пяти лет — с 2004-го по 2009-й.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил точку в вопросе возвращения Вагнера Лава в команду в качестве игрока. По его словам, такая вероятность отсутствует.

Вагнеру 40 лет. За ЦСКА он играл с 2004 по 2013 год. Вместе с клубом бразилец выиграл Кубок УЕФА, три раза стал чемпионом России и шесть раз завоевал Кубок страны.

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