В ЦСКА поставили точку в вопросе возвращения Вагнера Лава в качестве футболиста

Бабаев: Вероятность возвращения Вагнера Лава в ЦСКА как игрока отсутствует

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев поставил точку в вопросе возвращения бразильского форварда Вагнера Лава в команду в качестве игрока. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Не буду лукавить и уходить от ответа, но вероятность того, что Вагнер продолжит карьеру в ЦСКА как игрок, отсутствует», — заявил Бабаев. Он добавил, что понимает, что столкнется с негативными комментариями.

При этом гендиректор ЦСКА отметил, что Вагнер может принести пользу армейцам в другом качестве. «Мы обсудили с ним некоторые идеи, которые будут очень эффективны для клуба и для его будущего», — заявил Бабаев.

Ранее 40-летний Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА с 2004 по 2013 год, заявил о желании вернуться в клуб. «Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч», — заявил нападающий.