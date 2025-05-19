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10:36, 19 мая 2025Спорт

В ЦСКА поставили точку в вопросе возвращения Вагнера Лава в качестве футболиста

Бабаев: Вероятность возвращения Вагнера Лава в ЦСКА как игрока отсутствует
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев поставил точку в вопросе возвращения бразильского форварда Вагнера Лава в команду в качестве игрока. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Не буду лукавить и уходить от ответа, но вероятность того, что Вагнер продолжит карьеру в ЦСКА как игрок, отсутствует», — заявил Бабаев. Он добавил, что понимает, что столкнется с негативными комментариями.

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При этом гендиректор ЦСКА отметил, что Вагнер может принести пользу армейцам в другом качестве. «Мы обсудили с ним некоторые идеи, которые будут очень эффективны для клуба и для его будущего», — заявил Бабаев.

Ранее 40-летний Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА с 2004 по 2013 год, заявил о желании вернуться в клуб. «Если ЦСКА захочет подписать контракт, мы прямо сейчас поднимемся в кабинет президента и подпишем его. Я уже завтра могу выйти на матч», — заявил нападающий.

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