Экс-полицейский получил многолетний срок по делу о наркотиках

В Новосибирске суд дал экс-полицейскому 13 лет колонии за оборот наркотиков

Октябрьский районный суд Новосибирска дал бывшему полицейскому Сергею Домахину 13 лет колонии строгого режима по делу об обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экс-полицейского признали виновным в преступлениях по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, приготовлении к незаконному сбыту наркотиков и хищении наркотических средств. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей и на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Следствие и суд установили, что 9 мая 2023 года Домахин, будучи инспектором ДПС, вместе с коллегой Петровой задержал мужчину, хранившего в машине для продажи наркотики в крупном размере. Домахин изъял запрещенные вещества, часть из которых отдал Петровой. В дальнейшем подельники продали наркотик.

Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанет 19-летняя жительница, угостившая наркотиками детей.