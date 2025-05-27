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12:40, 27 мая 2025Силовые структуры

Экс-полицейский получил многолетний срок по делу о наркотиках

В Новосибирске суд дал экс-полицейскому 13 лет колонии за оборот наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Новосибирска дал бывшему полицейскому Сергею Домахину 13 лет колонии строгого режима по делу об обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Экс-полицейского признали виновным в преступлениях по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, приготовлении к незаконному сбыту наркотиков и хищении наркотических средств. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей и на три года лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Следствие и суд установили, что 9 мая 2023 года Домахин, будучи инспектором ДПС, вместе с коллегой Петровой задержал мужчину, хранившего в машине для продажи наркотики в крупном размере. Домахин изъял запрещенные вещества, часть из которых отдал Петровой. В дальнейшем подельники продали наркотик.

Ранее сообщалось, что в Уфе перед судом предстанет 19-летняя жительница, угостившая наркотиками детей.

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