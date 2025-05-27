Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 27 мая 2025Экономика

Из российского региона запретили вывозить картофель

Губернатор Беспрозванных запретил вывозить картофель из Калининградской области
Дмитрий Воронин

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных заявил на заседании областного правительства, что, пока не удалось достигнуть самообеспеченности «по овощной группе и по картофелю», поставлять его за пределы региона не нужно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Картофель завозится уже по другой цене, и мы понимаем, какая у нас цена сегодня на полке», — прокомментировал запрет глава региона, отметив, что власти в связи с ценами «могут любые меры принимать», но «дважды оплачивать логистику» не следует. Также Беспрозванных поручил главе областного Минсельхоза провести необходимые встречи с калининградскими аграриями и сообщил, что готов при необходимости сам пообщаться с ними.

Резкое подорожание картофеля, наблюдающееся в России в 2025 году, объясняют прежде всего тем, что прошлогодний урожай оказался почти на 12 процентов меньше собранного в 2023-м, а объем собранного снизился как у сельхозорганизаций и бизнеса, так и на участках граждан.

Среди других факторов увеличения цен называют рост себестоимости производства, погоду и отсутствие европейских семян. На фоне всего этого сейчас на отечественном рынке картофеля тон задает импорт, объем которого вырос с начала года в 3,5 раза, до 432,2 тысячи тонн. Поставки из Китая взлетели в 26 раз — с 2,5 тысячи до 65,5 тысячи тонн, резко нарастили их также Казахстан, Армения, Пакистан. В количественном отношении лидером по продажам картофеля в РФ остается Египет с 266,3 тысячи тонн (данные на 7 мая).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл причину пропажи картошки из Белоруссии

    Во Франции прокомментировали решение Мерца по оружию для Украины

    Россияне заинтересовались сельской жизнью на Кавказе

    На Западе высказались об отношении США к меморандуму по Украине

    В России завели дело на бывшего советника главы Дзержинска за злоупотреблении полномочиями

    В России выяснили скорость продажи авто в разных регионах

    Российских школьников научат кататься на электросамокате

    Людям с повышенным газообразованием посоветовали исключить из рациона три продукта

    Раскрыто значение взятия под контроль Старой Николаевки

    Путин поделился воспоминанием об отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости