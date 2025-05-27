Известного комика арестовали по обвинению в домашнем насилии

Комика и блогера HaHa Davis арестовали по обвинению в домашнем насилии

Американского комика и блогера Карлоса Дэвиса, известного в соцсетях как HaHa Davis, арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает телеканал Fox 2.

Уточняется, что Дэвиса задержали в городе Ютика штата Нью-Йорк. Ему назначили залог в размере пяти тысяч долларов (около 400 тысяч рублей по текущему курсу). При этом подробности об инциденте, из-за которого юморист стал фигурантом дела, не приводятся.

Сам Дэвис спустя несколько дней опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото с концерта, а также видео, на котором он летит в самолете со своей девушкой.

Ранее сообщалось, что в дом популярного американского комика Энтони Андерсона ворвались трое неизвестных. При этом юмориста не было дома.

Перед этим известный британский комик Милтон Джонс рассказал, что у него диагностировали рак простаты. Уточнялось, что юмористу предстоит операция, за которой последует период восстановления.