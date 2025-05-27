Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:43, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Известного комика арестовали по обвинению в домашнем насилии

Комика и блогера HaHa Davis арестовали по обвинению в домашнем насилии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетКурс доллара:

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Американского комика и блогера Карлоса Дэвиса, известного в соцсетях как HaHa Davis, арестовали по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает телеканал Fox 2.

Уточняется, что Дэвиса задержали в городе Ютика штата Нью-Йорк. Ему назначили залог в размере пяти тысяч долларов (около 400 тысяч рублей по текущему курсу). При этом подробности об инциденте, из-за которого юморист стал фигурантом дела, не приводятся.

Сам Дэвис спустя несколько дней опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фото с концерта, а также видео, на котором он летит в самолете со своей девушкой.

Ранее сообщалось, что в дом популярного американского комика Энтони Андерсона ворвались трое неизвестных. При этом юмориста не было дома.

Перед этим известный британский комик Милтон Джонс рассказал, что у него диагностировали рак простаты. Уточнялось, что юмористу предстоит операция, за которой последует период восстановления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

    В России заявили о 12-летней длительности СВО

    Россияне признались в желании отдохнуть на ферме

    Защита уехавшего во Францию бывшего сенатора и банкира обжаловала его приговор в России

    В США объяснили угрозой России потребность Франции в новом атомном авианосце

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор ягод

    В России упростили оформление перепланировки квартир

    Российский город вписали в мировую историю

    Возвращенные из Сум жители Курской области рассказали о расправах ВСУ над мирными русскими

    Внешность 67-летней звезды «Лолиты» на новых фото описали в сети фразой «изуродовала лицо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости