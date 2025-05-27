Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
2:0
Завершен
Кристина Букша
Ролан Гаррос (ж)
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/2 финала. 4-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
17:30 (Мск)
Даяна Ястремская
Ролан Гаррос (ж)
Карен Хачанов
Завтра
13:30 (Мск)
Себастьян Офнер
Ролан Гаррос (м)
18:13, 27 мая 2025Спорт

Кафельников раскритиковал Медведева после вылета на старте «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников: Медведев сам виноват в вылете в первом круге «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников раскритиковал российского теннисиста Даниила Медведев после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». Его слова приводит «Чемпионат».

Кафельников заявил, что спортсмен сам виноват в случившемся. Он подчеркнул, что происходящее — это не стечение обстоятельств, а закономерность, и посоветовал Медведеву активнее тренироваться.

Ранее Медведев вылетел на старте «Ролан Гаррос». Россиянин уступил британцу Кэмерону Норри в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В мировом рейтинге он занимает 11-е место. Норри располагается на 81-й строчке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина против России впервые применила «Гоголь-М»

    Тревел-блогер описал популярные курорты Азии фразой «почувствуешь себя как в России»

    Зрители ток-шоу раскритиковали дающую антидепрессанты своему псу гостью

    Люди пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в российском регионе

    Древний город оказался под угрозой исчезновения из-за песка

    Звезда «Глухаря» умер из-за проблем с сердцем

    В Госдуме захотели бороться с гуляющими по городу в бикини россиянами

    Спецпосланник Трампа назвал общее число потерь в конфликте на Украине

    Банк России заявил о снижении наблюдаемой инфляции

    Проблемы компании Илона Маска в Европе усугубились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости