Кафельников раскритиковал Медведева после вылета на старте «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников: Медведев сам виноват в вылете в первом круге «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников раскритиковал российского теннисиста Даниила Медведев после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». Его слова приводит «Чемпионат».

Кафельников заявил, что спортсмен сам виноват в случившемся. Он подчеркнул, что происходящее — это не стечение обстоятельств, а закономерность, и посоветовал Медведеву активнее тренироваться.

Ранее Медведев вылетел на старте «Ролан Гаррос». Россиянин уступил британцу Кэмерону Норри в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В мировом рейтинге он занимает 11-е место. Норри располагается на 81-й строчке.