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16:06, 27 мая 2025Спорт

Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

Медведев проиграл Норри и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин уступил британцу Кэмерону Норри в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7. Встреча продлилась 3 часа 53 минуты.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В мировом рейтинге он занимает 11-е место. Норри располагается на 81-й строчке.

Также турнир покинул Роман Сафиуллин, проигравший американцу Фрэнсису Тиафо. Карен Хачанов смог выйти во второй круг, победив австралийца Александра Вукича. Соперником Андрея Рублева в первом круге станет представитель ЮАР Ллойд Джордж Харрис.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) не стали отстранять россиян и белорусов от турниров. Спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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